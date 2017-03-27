Марин Ле Пен предрекла кончину Евросоюза

Европейский союз скоро исчезнет. Об этом на митинге во французском городе Лилль заявила кандидат в президенты страны от «Национального фронта» Марин Ле Пен, передает Reuters.

Политик также пообещала оградить Францию от глобализации. «ЕС умрет, потому что люди больше не хотят этого (...) Высокомерные и гегемонистские империи обречены на гибель (...) Пришло время побеждать глобалистов», — заявила Ле Пен.

Материалы по теме Грехи, грешки и прегрешения Как скандалы с кандидатами в президенты Франции влияли на исход выборов

Лидер «Национального фронта» также обвинила своих главных соперников в президентской гонке — Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона — в «предательстве за их проевропейскую и прорыночную политику».

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае этого года. Согласно опросу общественного мнения от 23 марта, победу в голосовании, заручившись поддержкой 26 процентов французов, одержит Эммануэль Макрону, представляющий им же созданное движение «Вперед!. Ле Пен займет второе место с 25 процентами голосов. Франсуа Фийон от партии «Республиканцы», в свою очередь, получит только 18 процентов голосов.