Социологи предрекли победу Макрона в двух турах выборов президента Франции

Бывший министр экономики Франции, глава движения «Вперед!» Эммануэль Макрон впервые обошел лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен в шансах победить в первом туре выборов президента Франции. Об этом сообщает в четверг, 9 марта, РИА Новости со ссылкой на данные опроса компании Harris Interactive.

По данным социологов, Макрон наберет в первом туре 26 процентов голосов избирателей, Ле Пен — 25 процентов, кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, ранее лидировавший в избирательной гонке, займет лишь третье место с 20 процентами голосов.

Во втором туре Макрон опередит Ле Пен по количеству голосов почти в два раза и одержит убедительную победу (65 процентов против 35). Аналогичная ситуация сложится, если вместо Ле Пен во второй тур пройдет Фийон (59 процентов против 41).

Опрос, в котором участвовали 4,53 тысячи избирателей, проводился с 6 по 8 марта.

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5 марта стало известно, что, по данным опроса общественного мнения, более 70 процентов французов считают, что Фийон, оказавшийся в центре скандала в связи с подозрениями в фиктивном трудоустройстве супруги в качестве помощника, должен выйти из президентской гонки.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

