Партия Фийона подтвердила его статус кандидата на выборах президента

Руководство французской партии «Республиканцы» по итогам экстренного заседания подтвердило свою позицию о поддержке кандидата на президентских выборах Франсуа Фийона. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято, несмотря на разворачивающийся вокруг Фийона скандал по поводу нецелевого расходования госсредств, выделяемых на оплату труда служащих.

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Лидер партии Бернар Аккуайе подчеркнул, что партия занимает единую позицию по поддержке кампании Фийона.

Ранее в понедельник, 6 марта, бывший премьер-министр Франции, мэр Бордо Ален Жюппе отказался от предложения заменить Фийона в качестве кандидата.

5 марта Фийон заявил, что не намерен отказываться от участия в выборах. Перед этим один из видных деятелей «Республиканцев» Кристиан Эстрози намекнул на возможную замену кандидата. По его мнению, кампания правых обречена на провал и не может больше продолжаться в таком духе.

В тот же день стало известно, что, по данным опроса общественного мнения, более 70 процентов французов считают, что Фийон должен выйти из президентской гонки.

В отношении Фийона 24 февраля финансовая прокуратура открыла расследование в связи с подозрениями в фиктивном трудоустройстве супруги в качестве помощника.