Франсуа Фийон исключил отказ от участия в выборах

Кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы», бывший премьер Франсуа Фийон заявил, что не намерен отказываться от участия в выборах и на это решение никто не может повлиять. Об этом он сказал в воскресенье, 5 марта, в эфире телеканала France 2.

«Я был избран [кандидатом] демократически. У меня есть 1,5 тысячи подписей выборных представителей. Моя кампания, несмотря на провалы, продолжается, так что никто не в силах заставить меня снять кандидатуру», — отметил Фийон.

Политик отметил, что не видит причин сниматься с выборов, и пояснил, что «не страдает аутизмом» и понимает, что такой шаг заведет «Республиканцев» в политический тупик, поскольку выдвижение другой кандидатуры за 50 дней до голосования равносильно краху.

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5 марта один из видных деятелей «Республиканцев» Кристиан Эстрози намекнул на возможную замену кандидата в президенты страны. При этом он выразил мнение, что избирательная кампания правых обречена на провал и не может больше продолжаться в таком духе.

Ранее в тот же день стало известно, что по данным опроса общественного мнения более 70 процентов французов считают, что Франсуа Фийон должен выйти из президентской гонки. В его отношении 24 февраля финансовая прокуратура официально открыла расследование в связи с подозрениями в фиктивном трудоустройстве супруги в качестве своего ассистента.

