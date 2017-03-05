Французские правые намекнули на возможную замену кандидата в президенты

Один из видных деятелей французской партии «Республиканцы» Кристиан Эстрози намекнул на возможную замену кандидата в президенты страны. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала BFMTV.

«В ближайшие часы мы выступим с важной инициативой», — сказал политик. По его словам, избирательная кампания правых обречена на провал и не может больше продолжаться в таком духе.

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«Я отказываюсь вести наших активистов и избирателей на коллективное самоубийство», — добавил Эстрози. Отвечая на вопрос о том, может ли стать новым претендентом на президентский пост от правых Ален Жюппе, Эстрози уклонился от ответа.

Ранее 5 марта сообщалось, что по данным опроса общественного мнения более 70 процентов французов считают, что нынешний кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон должен выйти из президентской гонки. В его отношении 24 февраля финансовая прокуратура официально открыла расследование в связи с подозрениями в фиктивном трудоустройстве супруги в качестве своего ассистента.

За месяц до этого издание Сanard enchainé («Прикованная утка») опубликовало статью, согласно которой мадам Фийон лишь числилась в качестве помощника своего мужа на протяжении нескольких лет. В это время Фийон был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента). В общей сложности ей было выплачено 500 тысяч евро в качестве зарплаты и премий.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае этого года.