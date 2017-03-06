Жюппе отказался баллотироваться в президенты Франции вместо Фийона

Бывший премьер-министр Франции, мэр Бордо Ален Жюппе отказался от предложения заменить Франсуа Фийона в качестве кандидата от крупнейшей оппозиционной партии страны «Республиканцы» на президентских выборах. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает Reuters.

«Заявляю раз и навсегда, что не буду кандидатом на выборах главы государства», — приводит РИА Новости слова политика. Он отметил, что в настоящее время очень сложно объединить разрозненные ряды республиканцев и к тому же «избирателям нужны новые лица».

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При этом Жюппе раскритиковал нынешнего представителя «Республиканцев» на выборах президента.

Как отмечает агентство, бывший президент Франции Николя Саркози призвал однопартийцев — Фийона и Жюппе — провести встречу вечером 6 марта для того, чтобы обсудить происходящее.

5 марта Фийон заявил, что не намерен отказываться от участия в президентской кампании и никто не сможет его к этому принудить.

Ранее в тот же день один из видных деятелей «Республиканцев» Кристиан Эстрози намекнул на возможную замену кандидата в президенты страны. При этом он выразил мнение, что избирательная кампания правых обречена на провал и не может больше продолжаться в таком духе.

Также 5 марта стало известно, что, по данным опроса общественного мнения, более 70 процентов французов считают, что Франсуа Фийон должен выйти из президентской гонки. В его отношении 24 февраля финансовая прокуратура официально открыла расследование в связи с подозрениями в фиктивном трудоустройстве супруги в качестве своего ассистента.