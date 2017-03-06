Олланд решил помешать Ле Пен прийти к власти

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что обязан не допустить победы Марин Ле Пен на ближайших выборах главы государства. Об этом сообщает Reuters.

«Моя святая обязанность — гарантировать, что люди с такой программой не победят во Франции и что Франции не придется нести тяжкую ответственность в случае их успеха», — объяснил Олланд, комментируя возможную перспективу победы лидера партии «Национальный фронт».

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На данный момент, судя по результатам опросов, Ле Пен, возглавляющая «Национальный фронт» с 2011 года, лидирует в борьбе за симпатии избирателей. Ей готовы отдать голоса 27 процентов французов.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. Помимо Ле Пен, в борьбе за пост главы государства примет участие кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.