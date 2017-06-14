ФРС США повысила базовую ставку второй раз за год

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой ставки до 1—1,25 процента, на 25 базовых пунктов, сообщает агенство Reuters.

Такое решение было принято на заседании руководства финансового регулятора. Это уже второе повышение базовой ставки в США в этом году — о предыдущем увеличении ставки ФРС было объявлено в марте. Тогда ставка выросла с 0,5—0,75 процента годовых до 0,75—1 процента.

Американский центробанк не исключает третьего повышения до конца года.

11 апреля в Федрезерве анонсировали повышение базовой ставки, связав это с здоровым состоянием американской экономики. При этом ФРС отметили, что не будут поднимать ставку слишком быстро или наоборот, медлить с этим процессом. «Мы не хотим оказаться в ситуации, когда нам придется поднимать ставку слишком быстро, что может привести к рецессии», — добавила глава Центробанка США Джанет Йеллен.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что повышение процентных ставок США не повлияет на решение России по размещению еврооблигаций. «Планы по заимствованию на зарубежных рынках трех миллиардов долларов США сохраняются. Ожидаем интерес иностранных инвесторов к нашим бумагам. Повышение ставки ФРС будет иметь минимальный эффект на их доходность», — цитирует Силуанова ТАСС.

Данные торгов свидетельствуют, что повышение базовой ставки не оказало влияние на курс рубля по отношению к доллару.