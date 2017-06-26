Минимальный набор продуктов в России резко подорожал

Минимальный набор продуктов питания в России подорожал с января по май на 9,4 процента — до 4036 рублей. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Самый быстрый рост цен пришелся на апрель-май, составив 4,2 процента.

Инфляция за январь — май составила 1,7 процента. Таким образом, стоимость потребительской корзины повышается в пять раз быстрее, чем растет официальная инфляция.

Продуктовый минимум в Москве в мае составил 4945 рублей, увеличившись с начала года на 11,1 процента. В Санкт-Петербурге подорожание с начала января составило 9,8 процента — до 4888 рублей.

По мнению отраслевых экспертов, опрошенных газетой «Известия», на увеличение стоимости минимального набора продуктов повлияло существенное подорожание импортной плодоовощной продукции, по некоторым позициям уже достигшее 80 процентов.

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Исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков отметил, что в этот период года в России традиционно наблюдается нехватка собственной овощной продукции — с января ее импортируют, что отражается на ценах. По его словам, это происходит потому, что в стране пока нет достаточного количества хранилищ, которые бы позволяли до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию.

Среди овощей и фруктов существенно выросли цены на белокочанную капусту (в 1,4 раза), картофель, лук, морковь и свеклу (в 1,2-1,3 раза) и яблоки (на 7,5 процента). При этом огурцы подешевели на 26,4 процента, а помидоры — на 11,5 процента.

Минимальный набор продуктов, стоимость которого рассчитывается Росстатом, включает разные виды мяса, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, крупы, вермишель, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар и соль — всего 33 наименования. При расчете служба использует средние цены на продукцию в регионе и объемы потребления товаров.