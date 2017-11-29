Банк России обнаружил инфляцию около дна

Инфляция в России находится «около дна». Об этом сообщил замглавы департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Липин, передает «Интерфакс».

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Регулятор не видит причин для дальнейшего снижения этого показателя, добавил представитель Банка России.

Также Липин заметили, что экономика страны находится «около равновесного состояния».

По оценке главы Минфина Антона Силуанова, инфляция к концу ноября в годовом выражении составила 2,5-2,6 процента.

ЦБ по итогам 2017 года прогнозирует уровень инфляции 4 процента, Минэкономразвития дает оценку 2,5 процента. По последним данным Росстата, в октябре потребительские цены в России выросли на 2 процента с начала года.

В конце октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 8,25 процента годовых. Как подчеркнули в ДКП, в регулятор будет действовать «очень плавно» в этом вопросе.