Банк России снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России решил понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 8,25 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4 процентов. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным», — говорится в сообщении.

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Регулятор отмечает, что для дальнейших решений по ключевой ставке будет отталкиваться от динамики роста цен и экономической активности в стране. В дальнейшем Банк России намерен перейти от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

Экономический рост, по оценкам ЦБ, в третьем квартале продлился в соответствии с прогнозом. «Увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, наблюдается положительная динамика в машиностроении, грузоперевозках, производстве потребительских товаров длительного пользования. Восстановление потребления приобретает устойчивость», — говорится в релизе.

На предыдущем заседании ЦБ снижал ставку сильнее — на 0,5 процентных пункта. Необходимость умеренно-жесткой денежно-кредитной политики регулятор тогда объяснял целью по инфляции по итогам года в 4 процента.