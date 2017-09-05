Росстат сообщил о рекордно низкой инфляции в августе

В августе дефляция в России составила рекордные 0,5 процента. В годовом выражении рост цен в прошедшем месяце составил 3,3 процента. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил Росстат.

Августовская дефляция является рекордной, до сих пор максимальным было снижение потребительских цен в августе 2003-го.

Наиболее ощутимое падение цен и тарифов зафиксировано в Калмыкии и Тверской области — на 1,3 и 1,2 процента соответственно. С другой стороны, в некоторых регионах, например, в Якутии, отмечалось увеличение цен из-за роста тарифов.

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Ранее 5 сентября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам 2017 года может составить менее 3,5 процента при условии сохранения текущего обменного курса рубля.

За неделю с 22 по 28 августа потребительские цены в стране опустились на 0,2 процента. Это максимальный уровень дефляции за последние 14 лет.

11 августа Центробанк предупредил, что продовольственная инфляция может повыситься из-за сокращения урожая отдельных видов овощей и фруктов. В ближайшие месяцы цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15 процентов, считают в Минэкономразвития.

Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.