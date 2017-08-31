Инфляционные ожидания россиян упали до минимума за всю историю наблюдений

Инфляционные ожидания россиян (предполагаемый рост цен, к которому готовится население) снизились до минимума за всю историю наблюдений. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает ЦБ.

«В августе 2017 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев ожидаемо снизились. Прямая оценка "инФОМ" (медианное значение), рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, уменьшилась до минимального значения за всю историю наблюдений (на 1,2 процентного пункта, до 9,5 процента)», — отмечается в материалах регулятора.

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Оценка инфляционных ожиданий, проведенная Банком России на основе данных опроса «инФОМ», также снизилась до 3,7 процента в августе после 4,1-4,2 процента в июле.

В августе граждане более позитивно оценивали изменения своего материального положения за год. «Среди товаров, на которых стали меньше экономить, чаще всего назывались мясо и птица, сыр и колбасы, одежда и обувь, рыба и морепродукты, фрукты и овощи, кондитерские изделия, услуги кафе и ресторанов», — отметили в ЦБ. Доля россиян, которым удалось что-то отложить за последний месяц, после значительного снижения вернулась к уровню середины 2014 года.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России в конце 2017 года может составить 3,5-3,7 процента. При этом прогноз роста реально располагаемых доходов населения в 2017 году улучшен с 1 до 1,2 процента.

По данным Росстата, за неделю с 22 по 28 августа потребительские цены опустились на 0,2 процента. Это максимальный уровень дефляции за последние 14 лет.