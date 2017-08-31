Минэкономразвития спрогнозировало мягкое ослабление рубля

Минэкономразвития ожидает более мягкого ослабления российской валюты, чем прогнозировалось ранее — в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей. Об этом в четверг, 31 августа, заявил глава ведомства Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, средний курс за 2017 год составит 59,7 рубля за доллар по сравнению с 64,4 рубля, заложенных в предыдущую версию прогноза.

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В будущем году среднегодовой курс российской валюты составит 64,7 рубля за доллар (69,8 рубля в предыдущем прогнозе), в 2019 году — 66,9 рубля (71,2 рубля), а в 2020 году — до 68 рублей (72,7 рубля).

Инфляция в России в конце 2017 года может составить 3,5-3,7 процента, полагает Орешкин. «Это откроет возможность снижения ставок для Центрального банка и благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ удастся вернуть инфляцию ближе к целевым значениям четыре процента на конец 2018 года», — сказал министр.

На фоне ожиданий ускорения инвестиционной активности улучшен прогноз роста экономики: в 2017-2018 годах ВВП России увеличится на 2,1 процента (вместо двух процентов в предыдущем сценарии), в 2019 году — на 2,2 процента, в 2020 году — до 2,3 процента. Ранее Минэкономразвития ожидало, что экономика в 2018-2020 годах будет расти ежегодно на 1,5 процента.

По данным Росстата, темпы роста ВВП во втором квартале нынешнего года составили 2,5 процента в годовом выражении. В первом полугодии экономика страны выросла на 1,5 процента.

В 2016 году среднегодовой курс российской валюты составлял 66,9 рубля за доллар.