Падение цен в России побило рекорд

За неделю с 22 по 28 августа потребительские цены в России опустились на 0,2 процента, свидетельствуют материалы Росстата. Это максимальный уровень дефляции за последние 14 лет.

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С начала августа цены упали на 0,4 процента, с начала года — увеличились на 1,9 процента.

«За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило три процента, в том числе на картофель — 7,3 процента, капусту белокочанную, лук, морковь и помидоры — 4,7-6,8 процента. Вместе с тем огурцы подорожали на 0,4 процента», — отмечается в материалах статистического ведомства. Цены на бензин не изменились.

15 августа исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем, и данные статистического ведомства можно считать объективными с некоторыми ограничениями.

По итогам августа 2003 года дефляция в России составила 0,4 процента. Данные за отдельные недели в то время не публиковались.