ЦБ спрогнозировал дальнейшее снижение цен на продукты

Цены на отдельные продукты продолжат снижение в сентябре, несмотря на сокращение влияния сезонного эффекта. Об этом в среду, 30 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

«Ожидания инфляции на август не поменялись, Банк России все так же ожидает дефляцию, связанную с сезонным удешевлением продовольственной продукции», — отмечается в сообщении.

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По данным Росстата, за неделю с 22 по 28 августа потребительские цены опустились на 0,2 процента. Это максимальный уровень дефляции за последние 14 лет.

11 августа ЦБ предупредил, что продовольственная инфляция в России может повыситься из-за сокращения урожая отдельных видов овощей и фруктов. В ближайшие месяцы цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15 процентов, считают в Минэкономразвития.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.