Минэкономразвития предрекло падение цен на фрукты и овощи на 15 процентов

Цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15 процентов в ближайшие месяцы. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития России.

В докладе отмечается что резкое замедление годовой инфляции в июле (до 3,9 процента) было в первую очередь обусловлено значительным снижением цен на плодоовощную продукцию с началом поступления нового урожая.

В июле цены на фрукты и овощи обвалились на 8,3 процента. За неделю с 1 по 7 августа снижение продолжилось, достигнув 3,9 процента.

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Падение цен на плодоовощную продукцию может дополнительно снизить накопленную в текущем году инфляцию на 0,6 процентного пункта в августе-сентябре.

Монетарная инфляция (инфляция за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции), несмотря на ослабление рубля, тоже показала сдержанную динамику. По итогам июля она составила 3,2 процента, уже третий месяц подряд находясь ниже целевого показателя ЦБ.

В середине июля в ЦБ заявили, что холода могут привести к частичной потере урожая. В сочетании с пониженным уровнем переходящих на 2018 год запасов это способно привести к ускорению инфляции в конце нынешнего года и начале следующего.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.