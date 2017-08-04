Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе

Инфляция в России в августе будет близка к нулю, при этом с учетом волатильности цен в отдельные недели может наблюдаться дефляция. Об этом рассказали в Банке России, передает ТАСС. В ЦБ также сообщили, что «замедление инфляции видится системным и не связано только с отдельными волатильными компонентами».

Ранее 4 августа Росстат сообщил, что июльская инфляция в России замедлилась до 3,9 процента в годовом выражении. Это на 0,1 процентного пункта ниже норматива, установленного ЦБ.

В середине июля в ЦБ заявили, что холода могут привести к частичной потере урожая. В сочетании с пониженным уровнем переходящих на 2018 год запасов это способно привести к ускорению инфляции в конце нынешнего года и начале следующего.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.