Июльская инфляция в России упала ниже четырех процентов

Июльская инфляция в России замедлилась до 3,9 процента в годовом выражении. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Росстат.

По сравнению с июнем потребительские цены в прошедшем месяце выросли на 0,1 процента, с начала года они поднялись на 2,4 процента.

Материалы по теме В глазах смотрящего Почему «официальная» инфляция в России отличается от «народной»

«Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции», — отмечается в материалах ведомства. Стоимость белокочанной капусты в прошедшем месяце снизилась на 34,5 процента, картофеля — на 21 процент. Свекла, помидоры, огурцы, бананы и лимоны подешевели на 8,3-15,2 процента. Яблоки и апельсины подорожали на 6,4 и 8 процентов соответственно.

Цены на отечественные сыры и брынзу, мед и мороженое выросли на 0,4-0,8 процента, на рис — на 0,3 процента. Кроме того, на 0,4 процента подорожали обеды в столовых, кафе и закусочных.

В середине июля в ЦБ заявили, что холода могут привести к частичной потере урожая. В сочетании с пониженным уровнем переходящих на 2018 год запасов это способно привести к ускорению инфляции в конце нынешнего года и начале следующего.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.