ЦБ предрек замедление инфляции в июле

Банк России ожидает снижения годовой инфляции до 4,3 процента в июле. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает Rambler News Service. По сравнению с июнем, инфляция замедлится на 0,1 процентного пункта.

«За прошлую неделю, когда статистика выходила: картошка — 10 процентов снижение, капуста — 6 процентов. Поэтому, как мы и говорили, будет рост цен. Потом, по мере выхода нового урожая, будет стабилизация», — сказал Дмитриев.

12 июля в ЦБ заявили, что холода могут привести к частичной потере урожая, что в сочетании с пониженным уровнем переходящих на 2018 год запасов способно привести к ускорению инфляции в конце нынешнего года и начале следующего.

6 июля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в июне стали неприятным сюрпризом и шоком для регулятора.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.