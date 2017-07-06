Банк России шокировали данные по инфляции в июне

Данные по инфляции в июне стали шоком и неприятным сюрпризом для Банка России. Об этом в четверг, 6 июля, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, сообщает ТАСС.

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3 процента. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой — это негативный сюрприз — 4,4 процента», — сказал Дмитриев.

В июне 2017 года индекс потребительских цен вырос до 4,4 процента в годовом выражении, сообщил Росстат. По сравнению с маем инфляция ускорилась с 0,4 до 0,6 процента, с начала года она составила 2,3 процента, отмечается в материалах статистического ведомства.

Аналитики Sberbank CIB считают, что инфляция в России по итогам 2017 года может составить 4,2 процента, превысив целевой уровень Банка России.

По данным Росстата, инфляция в России в мае 2017 года составила 0,4 процента. В годовом выражении инфляция в мае осталась на уровне апреля — 4,1 процента.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.