ЦБ предупредил о потере части урожая и разгоне инфляции из-за холодов

Холода могут привести к частичной потере урожая, что в сочетании с пониженным уровнем переходящих на 2018 год запасов способно привести к ускорению инфляции в конце нынешнего и начале следующего года. Соответствующая информация содержится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Годовая инфляция в июне ускорилась до 4,4 процента, констатировали в ЦБ. «Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3 процента. Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию является нетипично высоким для данного времени года. Это и стало основным фактором ускорения годовой инфляции», — пояснили там.

Из-за холодной весны время посадки картофеля, огурцов, помидоров, моркови, лука и свеклы сместилось на 3-4 недели. «Подтверждением этому служат данные министерства сельского хозяйства, согласно которым, в мае 2017 года картофель посажен в объеме 82 процентов от прогнозируемого, а овощи — только в 77 процентов», — говорится в бюллетене.

В ЦБ прогнозируют, что пик снижения цен на плодоовощную продукцию может сместиться с августа, на который он обычно приходится, на сентябрь. При этом, несмотря на временное ускорение инфляции в июне, она остается на траектории, которая выведет ее к целевому уровню к концу 2017 года.

6 июля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в июне стали неприятным сюрпризом и шоком для регулятора.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.