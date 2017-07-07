Из-за летних морозов овощи в России подорожали в полтора раза

Цены на ряд сезонных овощей в России увеличились более чем в полтора раза из-за летних морозов. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет газета «Известия».

По данным министерства сельского хозяйства, цена килограмма капусты в июне увеличилась на 73,8 процента (до 46,9 рублей), а картофель подорожал на 56,6 процентов (до 44,8 рублей) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, указывает издание, ссылаясь на документ под названием «Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке».

На 28,3 процента (до 40 рублей) выросли цены на репчатый лук, а морковь стала дороже на 8,6 процента (45 рублей). Томаты и огурцы, в свою очередь, стали дешевле — на 15,1 процента (цена снизилась до 119,6 рублей) и 4,4 процента (до 81,3 рубля) соответственно. Незначительно выросли в цене яблоки — на 0,6 процента (до 101 рубля).

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29 июня растущие цены на овощи были названы в обзоре Sberbank CIB главным фактором ускорения инфляции в России. В документе отмечается, что рост цен в стране по итогам 2017 года может составить 4,2 процента, превысив целевой уровень Банка России.

По данным Росстата, инфляция в России в мае 2017 года составила 0,4 процента. В годовом выражении инфляция в мае осталась на уровне апреля — 4,1 процента, отмечается в материалах статистического ведомства.

В майском выпуске бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды», отмечается, что необычно холодная погода этой весной в России может привести к снижению урожая и, соответственно, ускорению инфляции в третьем квартале 2017 года.

