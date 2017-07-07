Минсельхоз попытался разубедить россиян в дороговизне овощей

Министерство сельского хозяйства отметило снижение цен на овощи. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы ведомства Джамбулат Хатулов, передает в пятницу, 7 июля, «Интерфакс».

«Я думаю, что цены постоянно меняются, в нашем понимании, они будут снижаться. Я не вижу, чтобы был рост, по данным мониторинга. У нас, наоборот, идет везде снижение, потому что сейчас сезон овощей. Тенденция будет устойчивая», — заявил чиновник.

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Дефицита овощей из-за холодного лета, по словам Хатулова, также не предвидится. Он подчеркнул, что погода «всегда влияет, тем более холодная». «Для вегетативных процессов необходимо тепло, для каждой культуры свое. В целом надо сказать, что просто сейчас происходящие циклонические явления, они где-то наносят ущерб готовому урожаю. Но для потребителей никаких угроз на сегодняшний день мы не видим», — добавил замминистра.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза сообщили о росте цен на многие овощные культуры из-за плохой погоды. Капуста, согласно документам ведомства, подорожала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73,8 процента (до 46,9 рубля), а картофель — на 55,6 процента (до 44,8 рубля). При этом помидоры стали дешевле на 15,1 процента (до 119,6 рубля), а огурцы — на 4,4 процента (до 81,3 рубля).