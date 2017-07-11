Расходы россиян подскочили до рекордного уровня из-за холодов

Россияне в июне увеличили повседневные расходы до максимального уровня за последние несколько лет из-за холодной погоды. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

В июне расходы выросли на 0,6 процента по сравнению с маем, что полностью совпадает с месячной инфляцией в 0,6 процента, рассчитанной Росстатом.

«Годовой же рост составил 8,2 процента, что почти вдвое превосходит накопленную за период инфляцию в 4,4 процента», — говорится в исследовании. Также отмечается, что причиной увеличения расходов стало преждевременное подорожание плодоовощной продукции.

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В реальном выражении повседневные затраты подросли на 4 процента и значительно превысили значения предыдущих лет. «Но случилось это в первую очередь благодаря так называемой низкой базе прежних июньских показателей, поскольку в июне традиционно наблюдался резкий спад объемов повседневных расходов», — подчеркнули эксперты.

7 июля сообщалось, что жители Москвы и Санкт-Петербурга на фоне дождливого июня проявили повышенный интерес к доставке еды на дом и покупке свитеров.

Днем ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в июне (4,4 процента в годовом выражении) стали шоком и неприятным сюрпризом для Банка России.

В 2016 году 67 процентов граждан начали экономить на продуктах, показал опрос ВЦИОМ. Причем 27 процентов респондентов сократили расходы существенно.