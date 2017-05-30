Финансы
 

Две трети россиян стали экономить на продуктах

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В 2016 году 67 процентов россиян начали экономить на продуктах. Такие данные содержатся в опросе ВЦИОМ. Около 27 процентов респондентов сократили расходы «существенно».

Чаще, чем в среднем по выборке, экономят пенсионеры и жители крупных городов — по 34 процента.

При этом, по данным ВЦИОМ, 88 процентов опрошенных не согласны на снижение качества ради установления более низких цен. Около 55 процентов респондентов не считают государственное ограничение стоимости продуктов первой необходимости эффективным инструментом и выступают за иные меры поддержки.

В феврале компания «инФОМ» сообщила, что четверть россиян экономят на покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов.

При этом реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума, подсчитали эксперты холдинга «Ромир».

Согласно исследованию РАНХиГС, опубликованному в конце января, 45 процентов россиян ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации на протяжении как минимум ближайших двух лет. Лишь 10 процентов рассчитывают на улучшение (год назад их было 23 процента).

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