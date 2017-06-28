Недорогие россияне

Россияне оценивают свою жизнь в 1,2 миллиона долларов (почти 71 миллион рублей) — по крайней мере, такую сумму они считают адекватной компенсацией за смерть в результате несчастного случая. Это по-прежнему в два с лишним раза ниже, чем среднемировой показатель, но существенно выше, чем показывали прошлые опросы. И, что самое главное, во много раз выше реальных выплат, полагающихся близким пострадавшего или погибшего россиянина.

Вопрос статистики

Считается, что жизнь бесценна, поскольку ее нельзя купить на рынке за деньги. И все-таки во все времена ее стоимость пытались измерить. Применение таким оценкам самое практическое: на них живет весь рынок страхования. При этом нужно понимать, что цифра со временем может меняться.

В обществе с низкой ожидаемой продолжительностью жизни (ОПЖ) и большими рисками (социальными, политическими, экономическими) к смерти относятся обычно более стоически и человека «ценят» меньше. По мере роста благосостояния и ОПЖ жизнь становится дороже в денежном эквиваленте.

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Методик расчета существует множество, наиболее популярная из них — статистическая. Ее суть — в условном опросе 100 тысяч людей на тему, сколько они готовы заплатить за снижение риска для жизни на протяжении следующего года на 0,001 процента. Если сумма составляет, к примеру, 100 долларов, то, помножив ее на количество опрошенных, можно получить итог в 10 миллионов долларов. В реальности опрос с такой выборкой провести очень сложно, поэтому аналитики обычно исследуют реальное поведение человека, оценивая риски, которые он готов на себя брать.

Другой вариант предполагает подсчет с учетом текущего ВВП на душу населения в той или иной стране. За жизнь средний вклад одного человека в создание ВВП составит примерно десятикратную годовую сумму от данного показателя. Таким образом, для России цифра примерно равна 265 тысячам долларов.

Исследование Финансового университета при правительстве дает несколько другую сумму — около 1,2 миллиона долларов. Аналитики использовали более сложную методику, в которой к расчетам по ВВП прибавляются экономические потери и моральный ущерб из-за гибели родственника. Сумма получилась солидная, тем более что в предыдущем аналогичном исследовании, которое проводилось год назад, фигурировала почти вдвое меньшая — 625 тысяч долларов. Такой рост связали с повышением самооценки людей вследствие наметившегося в стране экономического роста.

В реальности государственные компенсации в России намного ниже. Так, при гибели человека в авиакатастрофе внутри страны выплаты составляют 2 миллиона рублей. Такая же сумма применяется и в других случаях — например, при гибели человека в аварии на шахте или на водном транспорте. Если же человек погиб в результате стихийного бедствия, выплата равна 1 миллиону рублей.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Поговорили за жизнь

Это ниже мировых показателей, и намного. К примеру, на международных авиарейсах минимальная компенсация за смерть, принятая всеми странами, в несколько раз выше и достигает почти 150 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей). Впрочем, разрыв резко увеличился в последние пару лет, когда курс американской валюты подскочил вдвое. С другой стороны, за рубежом такие расходы государство берет на себя реже, зато гражданин гораздо лучше защищен страховой системой. В качестве исключений можно вспомнить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября 2011 года. В среднем выплаты от американского правительства составили чуть более 3 миллионов долларов, причем счет в каждом отдельном случае выписывался индивидуально, в зависимости от множества факторов.

Страховые компании в Европе и США часто ориентируются на статистическую стоимость жизни. В Америке она может колебаться в пределах 7-10 миллионов долларов на человека. Так, цена жизни по версии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (исследование 2010 года) составляет 7,9 миллиона долларов. В более поздних расчетах министерства транспорта она достигает 9,2 миллиона долларов.

Коллеги американских транспортников из Новой Зеландии оценили жизнь гражданина несколько ниже — в 4,14 миллиона долларов. В то же время за последнюю четверть века сумма выросла вдвое. А согласно рекомендациям Еврокомиссии жизнь стоит чуть более 3 миллионов долларов.

Меньше всего человеческую жизнь ценят в Африке. Доходило до того, что за каждого убитого в межплеменных стычках скотовода в Судане официально выдавали 50 коров. Впрочем, это уже практика, а не теория.

В Восточной Европе ситуация значительно лучше, чем на Черном континенте, но до обычных для Запада показателей компенсации не дотягивают. Согласно исследованию проекта Traffic Challenge, cтоимость жизни украинца в среднем оценивается в 219 тысяч долларов. Реальные государственные компенсации, а также выплаты по ОСАГО, как правило, составляют несколько сотен тысяч гривен.

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Хотеть не вредно

В целом можно констатировать, что ожидаемые гражданами выплаты почти везде отличаются от реальных. При этом рост ожиданий, как правило, провоцирует и рост компенсаций, считает президент Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) Александр Зарецкий. «Результаты исследования нас радуют. Если граждане стали ценить жизнь выше — значит, услуги по страхованию жизни и здоровья будут находить больше отклика в сердцах россиян. Наверное, средняя стоимость страховых сумм, а значит и взносов может расти вместе с этой оценкой», — надеется он.

По словам собеседника «Ленты.ру», в малых компенсациях во многом виновата низкая страховая культура страны. «У Госстраха было более 50 миллионов полисов. Но в 90-е годы потребность в страховании ушла. Госстрах распался — соответственно, предложения не было, рынок был не сформирован, да и у людей были другие проблемы», — объясняет эксперт.

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Доцент кафедры финансового менеджмента РАНХиГС Дмитрий Тихонов настроен куда менее оптимистично: «Результаты опросов — это не экономическая оценка. А с точки зрения экономических параметров мы даже до 10 миллионов рублей никак не доходим».

«Надо еще учитывать, что средняя зарплата в США и России отличается примерно в пять раз. Конечно, хорошо, что люди так себя оценивают, но вопрос — кто им эти суммы заплатит? Договор страхования жизни на миллион долларов в практике страховых компаний — это очень большая редкость», — заключил Тихонов.