Россияне оценили свою жизнь в 1,2 миллиона долларов

Cемьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте или на производстве, рассчитывают получить среднюю компенсацию в размере 1,2 миллиона долларов. Таковы результаты совместного исследования Финансового университета при правительстве России и Росгосстраха, сообщает «Российская газета».

В мире средняя стоимость жизни составляет 2,6 миллиона долларов. В России эта сумма с учетом компенсации морального ущерба в 2015 году составляла 624 тысячи долларов, а сейчас выросла практически вдвое.

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Руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец так прокомментировал результаты исследования: «Прежде всего такой рост связан с повышением самооценки людей. Она во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым. В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией».

Самые высокие требования по компенсации отмечены среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Воронежа, а также в Ульяновске, самые низкие — в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе.