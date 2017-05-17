ЦБ увеличит срок отказа от навязанных страховок

Банк России с 2018 года планирует увеличить до двух недель действующий на рынке страхования пятидневный «период охлаждения», позволяющий без потерь отказаться от ненужной страховки. Об этом в среду, 17 мая, сообщает пресс-служба ЦБ.

«14 дней — универсальный, нормативно установленный срок в целях защиты прав потребителей. В частности, именно такой срок определен в законодательстве для досрочного возврата суммы потребительского кредита (займа) и возврата товара», — отмечается в сообщении.

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Нововведение призвано повысить уровень защиты прав и законных интересов страхователей, а также снизить негативные последствия от недобросовестного поведения страховщиков по навязыванию дополнительных услуг, подчеркивают в регуляторе.

Эксперты ЦБ указывают на эффективность действия «периода охлаждения». По их данным, количество жалоб по фактам навязывания дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО снизилось в первом квартале 2017 года почти на треть в годовом выражении.

С 1 июня 2016 года вступило в силу указание Банка России, позволяющее гражданам отказываться от навязанной страховки в течении пяти дней.