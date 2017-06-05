СМИ узнали о планах Таиланда ввести обязательное страхование для туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда предложило ввести обязательное страхование для всех зарубежных гостей королевства. Об этом в понедельник, 5 июня, пишет газета Bangkok Post.
Как сообщил изданию информированный источник, в ведомстве хотят обязать туристов предъявлять полис на пунктах пограничного контроля. Стоимость страховки не уточняется.
Собеседник газеты заявил, что такая мера не станет существенной преградой для посещающих Таиланд путешественников. В министерстве также предложили установить специальные автоматы, выдающие подобные документы, в международных аэропортах страны и в наземных пограничных пунктах.
В 2016 году это ведомство также выступало с аналогичной идеей. Чиновники тогда поясняли, что у них не хватает персонала для того, чтобы обеспечивать безопасность растущего числа туристов в азиатском королевстве.
В настоящее время больницы Таиланда зачастую сами несут расходы по лечению туристов, пострадавших во время отдыха, если у них нет денег на оплату медицинских услуг.