Доля экономящих на своем здоровье россиян выросла почти в три раза

Доля россиян, сокративших расходы на медицинские услуги и лекарства, за год выросла с шести до 16 процентов. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно исследованию, 39 процентов граждан вынуждены экономить на продуктах (43 процента в 2016 году). При этом выросла доля экономящих на деликатесах — за год она увеличилась с 23 до 30 процентов, на путешествиях — с 21 до 30 процентов, развлечениях (с 20 до 30 процентов), ресторанах (с 8 до 20 процентов), гаджетах (с 8 до 15 процентов).

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Кроме того, продолжила расти доля сокративших расходы на покупку одежды и обуви (с 31 до 33 процентов), косметики (с 11 до 15 процентов), алкоголя и сигарет (с 15 до 21 процента).

«Таковы наглядные свидетельства того, что период тяжелой экономической ситуации для россиян продолжается, причем все еще с тенденцией к ухудшению», — полагают эксперты «Ромира».

При этом число граждан, которым не приходится ни на чем экономить, выросло с 11 процентов в 2016 году до 18 процентов в 2017-м, отмечается в исследовании.

Женщины более склонны к экономии, особенно при покупках продуктов, косметики, одежды, посещениях салонов красоты. «Мужчины значительно чаще женщин говорили об экономии на алкоголе и сигаретах», — указывается в материалах «Ромир».

По данным ВЦИОМ, в 2016 году 67 процентов россиян начали экономить на продуктах. Причем 27 процентов респондентов сократили расходы существенно.

В феврале компания «инФОМ» сообщила, что четверть россиян экономят на покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов. При этом реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума, подсчитали эксперты «Ромир».