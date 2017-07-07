Дожди заставили Москву и Петербург запастись свитерами и полюбить доставку еды

Жители Москвы и Санкт-Петербурга на фоне дождливого июня проявили повышенный интерес к доставке еды на дом и покупке свитеров. Об этом свидетельствуют поступившие в редакцию «Ленты.ру» результаты исследования сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет».

Так, число заказов в московских сервисах по доставке еды выросло в семь раз по сравнению с показателями этого же периода в прошлом году. Петербуржцы оказались еще активнее и оплатили в 18 раз больше заказов по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

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Жители двух городов также озаботились покупкой товаров для домашних развлечений: по данным «Яндекс.Маркета», спрос на игровые приставки вырос на 21 процент по сравнению с показателями годом ранее.

Спрос на мужские и женские свитеры вырос в среднем на 30 процентов, популярность купальников упала на 27 процентов, а мужских плавок — на 41 процент. Также специалисты заметили необычный для летнего периода рост интереса к резиновым сапогам: спрос вырос на 81 процент.

При этом как в Москве, так и в Санкт-Петербурге жители утратили интерес к кондиционерам и вентиляторам. Жители столицы обвалили спрос на кондиционеры на 74 процента, а петербуржцы — на 58. В связи с погодой более востребованы оказались обогреватели: их покупали в среднем на 30 процентов чаще по сравнению с прошлым годом.