Синоптики предупредили москвичей о локальных дождях

В Москве и Подмосковье во вторник, 4 июля, ожидаются локальные дожди. По прогнозам столичного Метеобюро, выпадет около 20 миллиметров осадков, что составляет примерно 20 процентов месячной нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, 4 июля пресс-служба главного управления МЧС по Москве предупредила граждан о том, что до вечера вторника в столице ожидается гроза с порывистым ветром.

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2 июля синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичам в этом году не дождаться настоящего лета, потому что столичный регион погрузился в «циклоническую депрессию».

За первые три дня июля в Москве выпало 37 мм осадков — это почти 40 процентов месячной нормы, сообщал ТАСС.

Норма осадков для российской столицы в июле равна примерно 75 миллиметрам.

