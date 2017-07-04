«Природных аномалий станет больше»

Нынешнее лето уже окрестили аномальным. В июне снег выпал в Челябинской области, Мурманске, Североморске, Кировске. В Хакасии был сильный град. В Москве аномально холодно для этого времени года. А в Краснодарском крае в это время температура бьет другие рекорды, приближаясь к 40-градусной отметке. Местные жители говорят, что давно не припомнят такой жары. Погодные аномалии наблюдаются и в европейских странах. В Софии из-за необычно высоких температур (до 44 градусов) погибли пять человек, а на Берлин обрушился сильный ливень, затопивший несколько станции подземки. Почему участились погодные катаклизмы и стоит ли россиянам ожидать тропических ураганов, «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

«Лента.ру»: Снег в июне на Кубани, жара в Сочи, холод и ливни в Москве — пора привыкать к таким аномалиям?

Киселев: Климат принято оценивать по тридцатилетнему периоду. За это время может случиться и засуха, и холод, и дождь. Сейчас аномальная погодная ситуация с точки зрения обычного человека. Это законы психологии. Мы к этому не привыкли, а статистически этот год может быть вполне заурядным. У нас ведь часто бывают ситуации, когда одно лето не похоже на другое, и ничего экстраординарного в этом нет.

О том, что было 30 лет назад, мало кто помнит. Но сегодня всех беспокоит, что эти «заурядные» погодные явления с точки зрения обычного человека происходят все чаще. Это так?

Да. По данным Росгидромета, за последние 20 лет количество опасных гидрометеорологических явлений, нанесших ущерб хозяйству, выросло примерно в два раза. Если в прошлом веке их было 150-200 за год, то начиная с 2007 года раз два года их количество может переваливать за 400. С зарубежной статистикой сложнее: у каждой гидрометеослужбы — свои критерии аномальности, поэтому я оперирую статистикой страховых компаний. По их данным, за последние 35 лет количество страховых случаев, связанных с погодой, увеличилось в три раза. В первую очередь страховщики фиксируют наводнения, засухи, ураганы — то есть те явления природы, ущерб от которых подлежит возмещению.

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Получается, что единой статистики природных катаклизмов в мире нет? Каждая страна ведет учет по-своему?

Ученые спорят над критериями, до сих пор не могут договориться, что такое засуха, поэтому не могут посчитать, что в мире было такое-то количество засушливых дней. Для местностей с одинаковым рельефом и схожими погодными условиями все вроде бы понятно, но как вывести общую величину для засухи в горах или в континентальной части страны? Там она проходит совершенно по-разному. Точно так же не могут, допустим, однозначно сказать, что такое сильный ливень: нет общего мнения о том, когда обычный дождь переходит в стадию ливня.

С чем связан рост аномальности?

Ученые склоняются к тому, что в это существенный вклад вносит изменение климата. Официально это еще не доказано, потому что нет достаточной статистической информации. Для того чтобы цифры были репрезентативными, необходимо собрать сотни случаев. В Росгидромете, например, последний документ, регламентирующий, что можно считать опасным явлением, а что нет, вышел в 2009 году — то есть совсем недавно. А как учитывать те вещи, которые были до этого, уже непонятно. То есть существует проблема, связанная с недостатком материала. Но, думаю, в течение нескольких лет это будет преодолено.

Что меняется в нашем климате?

Многие подразумевают под этим процессом только глобальное потепление. Это действительно имеет место, но вместе с тем наблюдается целый комплекс явлений: изменение циркуляции атмосферы и океана, режима осадков. Более высокие температуры — значит, усиливается испарение и другие процессы, с этим связанные: образование облаков, осадки. Все связано, это сложная система, из которой нельзя вырывать какой-то один фактор.

Насколько стало теплее в Центральной России?

С 1880 года по 2012 год потепление составило 0,85 градуса.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обычный человек этого даже не заметит.

Это верно. Но в глобальном смысле это много. Парижское соглашение по климату, которое подписали многие страны, обозначило, что точка невозврата для глобальной смены климата — это изменение средней температуры воздуха на два градуса относительно доиндустриального периода.

Точка невозврата... А что потом? Мы все медленно вымрем?

Классик климатологии академик Андрей Монин писал, что за всю историю Земли не было ситуации, когда климат был несовместим с жизнью. Изменения климата были, причем во все стороны: и сильно тепло, и сильно холодно — ледниковые периоды, например. Но все же в целом человечеству вымирание из-за климата не грозит. Хотя, например, подъем воды в мировом океане может привести к тому, что будут затоплены определенные территории, и местное население либо мигрирует, либо погибнет.

Некоторые ваши коллеги высказывали предположение, что человек с его скромными возможностями не способен изменить климат Земли, и куда большее влияние имеют космические процессы.

Существует теория, что климат Земли определяется по совокупности некоторых астрономических факторов, по положению планет. Но масштаб этих изменений — десятки тысяч лет, поэтому на таком коротком периоде, как человеческая жизнь, или в рамках одного века это просто не скажется. Астрономические параметры, в которых мы живем, можно считать постоянными. Если бы мы жили 50 тысяч лет — тогда действительно изменения, связанные с астрономией, были бы для нас значительными.

Если говорить о потеплении, то создается впечатление, что оно идет очень уж неравномерно. Почему?

Мы говорим о глобальном потеплении, и надо иметь в виду, что берется среднемировое значение. Это все равно что средняя температура по больнице. К примеру, в Забайкалье в последнее десятилетие наблюдается тенденция к похолоданию, а в остальных местах России и в Европе — к потеплению. На климатическую тенденцию влияют в том числе и локальные, местные факторы. Они накладываются на глобальные. Утверждать, что во всех странах климат становится более теплым, неправильно. Известно, что в России теплело в среднем быстрее, чем по земному шару. А в Арктике, например, этот процесс шел вдвое интерсивнее, чем в среднем. Это значит, что в каких-то регионах потепление идет совсем медленно либо вообще не происходит.

Некоторые считают, что нет ничего плохого в том, что везде станет немного теплее.

Это как сказать. Меняется температура, увеличивается скорость таяния льда. Две трети территории России находятся в зоне вечной мерзлоты. На этом мерзлом грунте есть инфраструктура: дома, дороги, трубопроводы. Когда почва из-за потепления начинает деградировать, происходят техногенные аварии.

К чему готовиться россиянам в обозримом будущем?

Рост средней температуры будет продолжаться. Соответственно, по математическим выкладкам получается, что погодных аномалий станет больше, они будут учащаться.

Снегопад в Москве, 11 мая 2017 года Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Можно ли составить прогноз для каждого российского региона по вероятным катаклизмам?

Можно руководствоваться здравым смыслом. Если, допустим, вы живете в пустыне, то было бы странно ждать наводнений. За последний месяц в московском регионе мы получили три вида катаклизмов: ураган, потоп и сильная гроза. Соответственно, количество именно этих аномалий может вырасти. Ученые сегодня связывают с изменением климата увеличение зон тепла и холода. В частности, можно вспомнить жаркие два месяца в 2010 году на территории России. Они могут повториться, но никто не сможет этого предсказать. Более-менее можно ориентироваться на прогноз длительностью трех-пяти дней.

Почему же тогда на сайте Гидрометцентра публикуются прогнозы до 15 дней?

Спрос рождает предложение: все хотят знать, что будет. В январе могут спросить, каким будет лето. Метеорологи не врут: они честно считают и говорят, что получилось вот так. Но рассчитывать на то, что эти прогнозы окажутся реальными, могут только неисправимые оптимисты.

Стоит ли ждать, что с каждым годом сила природных аномалий будет нарастать? Грозят ли россиянам тропические ураганы, разрушающие дома?

Нет, существуют некие пределы, за которые природа пока не может выйти. Их определяют процессы планетарного масштаба.

Но человек с его антропогенной деятельностью может этому способствовать?

Деятельность человека, естественно, оказывает существенное влияние на климат. Ученые доказали, что до 1850 года человеческий фактор не играл существенной роли, а когда начался процесс индустриализации — эта роль стала важной. Это очень серьезная проблема, и ею надо заниматься. В России от нее как-то дистанцируются. Когда президент Америки Дональд Трамп отказался от участия в Парижских соглашениях по минимизации влияния человека на климат, европейские страны его осудили. А у нас сказали очень осторожно: будем разбираться, Трамп — человек неглупый, и у него есть основания.

Фото: Reuters

Думаю, за этим решением стоят интересы крупных компаний. Если они будут ставить на своих предприятиях фильтры, препятствующие выходу парникового газа, — это влетит им в копеечку. Жить по накатанной удобнее, чем делать что-то новое. Но надо иметь в виду, что климатическая система обладает огромной инерцией. Даже если все страны сегодня полностью прекратят выбросы парниковых газов, то накопленное за годы индустриализации будет сказываться в течение столетий. С ходу ничего изменить нельзя. Но если сейчас не начать этого делать — перспективы у потомков не будет.

Существует теория управления климатом. Насколько она состоятельна?

Смотря что имеется в виду. На какие-то мелкие события человек может повлиять: например, разогнать облака в дни праздников и заставить дождь пролиться в другом месте. Но если говорить о том, чтобы регулировать процессы, происходящие в атмосфере, — например, менять направление циклонов — это абсолютно нереально. Я приводил в своей книге такой пример: пустыня Сахара получает за шесть часов столько же энергии от Солнца, сколько человек с помощью всяких электростанций вырабатывает за год. Сравните: несколько часов — и год. Вот масштаб возможностей человека. Они не очень-то велики.