Песков вновь пожелал всем хорошей погоды

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков закончил традиционный брифинг с журналистами фразой о погоде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 июля.

«Желаю всем хорошей погоды», — сказал представитель Кремля.

Ранее в понедельник МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды. По оценкам ведомства, в столице и Подмосковье ожидаются дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

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В минувшую пятницу, 30 июня, Песков призвал журналистов быть осторожнее из-за ливней, обрушившихся на Московский регион.

В середине мая он пожелал всем меньше снега после того, как в столице и Подмосковье в последний месяц весны похолодало до 5-10 градусов.

12 июня президент Владимир Путин в шутку предложил винить во всех природных катаклизмах, в том числе в июньском снеге, своего американского коллегу Дональда Трампа. Это произошло на следующий день после того, как стало известно, что президент Соединенных Штатов вывел страну из Парижского соглашения по климату.