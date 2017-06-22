Путин отказался от зонта при возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, возлагая венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, несмотря на сильный ливень, отказался от зонта и стоял с непокрытой головой. Кадры церемонии передает RT.

Солдаты роты Почетного караула вынесли венок из еловых ветвей и красных гвоздик, перевязанных лентой в цветах российского триколора с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Также в мероприятии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, члены кабинета министров, парламентарии и представители ветеранских организаций.