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Путин отказался от зонта при возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

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Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, возлагая венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, несмотря на сильный ливень, отказался от зонта и стоял с непокрытой головой. Кадры церемонии передает RT.

Солдаты роты Почетного караула вынесли венок из еловых ветвей и красных гвоздик, перевязанных лентой в цветах российского триколора с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Также в мероприятии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, члены кабинета министров, парламентарии и представители ветеранских организаций.

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