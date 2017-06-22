Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о павших в годы Великой Отечественной войны воинах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 22 июня.

В начале церемонии солдаты роты Почетного караула вынесли венок из еловых ветвей и красных гвоздик, перевязанных лентой в цветах российского триколора с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

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Цветы к мемориалу также возложили премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство администрации Кремля и кабинета министров, а также представители Совета Федерации и Госдумы.

9 мая глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.

В День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.