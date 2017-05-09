Не дождетесь

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Почему иностранные лидеры отказываются праздновать Победу в Москве

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал приехать в Москву на парад в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Лидер этой страны будет участвовать в торжествах на Красной площади впервые за полтора десятка лет. Почему руководители некогда братских республик и главы западных государств в последние годы столь часто отвергают приглашения на Парад Победы — выясняла «Лента.ру».

Игорь Додон анонсировал визит в Москву на 9 Мая еще в апреле, пообещав прибыть на праздник вместе с супругой и сыном: «Я получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить праздничные мероприятия на Красной площади. Почти 15 лет президенты Молдавии не приезжали в этот день в Москву, поэтому я решил поехать».

В 2010 году Михай Гимпу, исполнявший обязанности президента Молдавии, заявлял, что «побежденным» нечего делать на этом празднике. «Как я могу участвовать в параде рядом с армией, которая принесла коммунизм, организовала голод и депортации в Сибирь? Эта армия стояла и в основе образования Приднестровья», — объяснял он.

Претензии со времен СССР

Обиды на советское прошлое заставили отказаться от посещения торжеств в связи с 50-летием Победы в Москве еще двух президентов. В 1995-м, когда российские власти впервые пригласили на парад иностранных лидеров, приехали не только представители стран антигитлеровской коалиции, но и руководство Германии.

Участвовать в мероприятии отказались Литва и Эстония, причем оба государства долго медлили с официальными объяснениями. Президент Литвы Валдас Адамкус впоследствии выражал надежду, что в Москве не обидятся на его решение остаться в Вильнюсе, однако высказал мнение, что его страна страдала после войны еще почти 50 лет. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип выразился конкретнее и жестче: «Победа во Второй мировой войне была великой победой над фашизмом, но за ней последовала оккупация стран Балтии. Советский Союз сделал большую ошибку».

Случались и претензии к Москве по текущей повестке. В 2005-м президент Грузии Михаил Саакашвили отменил визит за три дня до парада. «Пока мы находимся в ситуации, когда праздновать особо нечего в Москве», — заявил он. Недовольство Саакашвили вызвал тот факт, что Россия не спешила принимать решение по скорейшему выводу российских баз с территории Грузии, на котором настаивал Тбилиси. Свое решение президент Грузии назвал поступком «самолюбивого лидера демократического государства». Теперь грузинского президента на парад не приглашают: дипломатические отношения между странами не налаживаются с 2008 года.

Украинский фактор

Волна коллективных отказов началась в 2014 году — после смены власти в Киеве, конфликта на юго-востоке Украины и присоединения Крыма. В 2015-м майская критика из-за рубежа уже выглядела привычной и ожидаемой. Киев повторял, что «в условиях российской агрессии» участие представителей Украины в параде немыслимо.

Не приехали и многие другие, в том числе американский президент Барак Обама. «Причина в Украине. И это решение не только Обамы, но и большинства лидеров европейских стран и, может быть, других регионов», — объяснял посол США Джон Теффт. По его словам, было «ощущение, что во время парада в Москве будут праздновать и то, что произошло на Украине».

В российском МИД во время подготовки к юбилею подчеркивали, что особую роль «в срыве антироссийской кампании» сыграет решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она, однако, выбрала компромиссный вариант: отказалась посетить парад из-за ситуации в Донбассе, но приехала в Москву на следующий день — 10 мая.

Молдавского руководства традиционно не было, хотя мотивы отказа переменились. Президент страны Николай Тимофти не скрывал, что действует солидарно с европейцам: почти все они отменили визиты в связи с событиями на Украине.

Не поменялись объяснения лишь у Таллина, который даже на фоне украинского кризиса продолжал вспоминать советскую оккупацию, отказываясь ехать на торжества в Москву.

В конечном счете ответили согласием российской стороне чуть более 20 лидеров из приглашенных 68. Кое-кто из европейцев прибыл даже несмотря на критику и санкции. Президент Чехии Милош Земан даже поспорил из-за этого с американским послом в Праге. Тот выразил недовольство намерением Земана посетить торжества в Москве и получил суровую отповедь: «Я не могу себе представить, чтобы чешский посол в Вашингтоне советовал американскому президенту, куда ему ехать. И не позволю вмешиваться в планы моих зарубежных поездок никаким послам».

Дела личные и президентские

Вашингтон и другие мировые столицы игнорировали парад не только по политическим мотивам: 9 мая 2010 года Обама не смог быть в Москве, так как получал диплом доктора юридических наук в университете Хэмптона. В 2015-м, когда все говорили об украинском кризисе, некоторые лидеры тоже сослались на личную занятость. Так поступили, к примеру, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Но чаще отговаривались внутренними государственными делами. Семь лет назад итальянский премьер Сильвио Берлускони отказался от визита в Москву из-за финансового кризиса. В его канцелярии объясняли, что преодоление проблем требует постоянных контактов. По той же причине остался в Париже французский президент Николя Саркози.

Вероятно, не будет парижских гостей и на этот раз: накануне в стране состоялись президентские выборы, по итогам которых победил лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.

Из-за выборов пропускали праздник в Москве и представители Соединенного Королевства. Так, в 2005-м премьер-министр Великобритании Тони Блэр в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что не сможет присутствовать на параде. Путин отнесся с пониманием, поздравив Блэра с днем рождения и победой его партии на выборах.

Отношения без приглашений

В Кремле отказы, как правило, воспринимают спокойно, подчеркивая, что парад проводится не для зарубежных гостей, а в первую очередь для ветеранов. В ситуации массового бойкота 2015 года министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что за пять лет до этого высоких иностранных персон тоже было немного, хотя ни событий в Донбассе, ни присоединения Крыма тогда еще не случилось.

Президент России Владимир Путин подчеркивает, что у его коллег всегда есть право выбора, хоть и выражает сомнения в том, что все они делают этот выбор самостоятельно: «Кто-то сам не хочет, кому-то не разрешают в "вашингтонском обкоме". Кому-то, может быть, стыдно даже, но это пусть они сами решают для себя».

Лидер соседней Белоруссии тем временем осуждал коллег, которые используют отказ в политических целях. «Другое дело, когда ты занят дома», — отмечал он. Перед 70-летием Победы, когда список гостей был непривычно мал, за планами Александра Лукашенко следили с особым вниманием, но он не оправдал надежд. «В Беларуси по конституции, кроме главнокомандующего, никто не может принимать парад. У нас 9 Мая будет свой такой же парад, как в Москве», — говорил Лукашенко, который, однако, за годы своего президентства парады в российской столице посещал чаще, чем в Минске.

В Казахстане от торжественного военного марша в честь Победы в прошлом году отказались, а президент страны отправился на мероприятия в Москву. В итоге Нурсултан Назарбаев получил отдельную благодарность от Путина. «Это знак наших особых отношений, союзных отношений, нам это очень приятно, мы вас хотим за это поблагодарить», — сказал российский лидер.

Назарбаев, как и другие гости, прибыл на парад в 2016 году без традиционного приглашения. Их попросту перестали рассылать, объясняли в Кремле, но подчеркивали, что будут рады всем гостям. Среди них, вероятно, снова будет президент Казахстана — ведь парад в Астане уже состоялся.

Екатерина Кориненко

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