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Самый масштабный военный парад в истории Казахстана прошел в Астане

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В Астане прошел самый масштабный военный парад в истории Казахстана. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает портал NUR.kz.

Смотр был приурочен к 25-летию создания вооруженных сил республики.

Маршем по площади Независимости прошли более пяти тысяч военнослужащих, кроме того, зрителям показали 400 единиц военной техники.

Перед гостями и участниками парада выступил президент Нурсултан Назарбаев, который заявил, что у его страны нет врагов ни в одной точке земного шара. «Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила», — отметил глава государства.

Президент Казахастана поздравил ветеранов с 72-летием победы в Великой Отечественной войне.

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