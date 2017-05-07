Сообщения об отмене морского парада из-за американского эсминца назвали фейком

Балтийский флот имеет достаточно сил, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны кораблей любого потенциального противника, и сообщения о якобы отмене морского парада в Санкт-Петербурге 9 Мая являются фейком. Об этом в воскресенье, 7 мая, РИА Новости заявил руководитель движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.

«Подобное сообщение является выдумкой, как сейчас модно говорить — фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника», — подчеркнул он.

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По словам Ненашева, парад состоится, но число участвующих в нем кораблей будет уменьшено. Он пояснил, что это связано с организационными вопросами. «Инициатива увеличения традиционного количества кораблей, участвующих в морском параде на День Победы, не нашла у всех поддержки. Количество кораблей 9 мая будет традиционным — до 10 единиц», — сказал капитан.

Ранее 7 мая «Фонтанка» сообщила, что корабли Балтийского флота, только что прибывшие в Петербург для участия в параде 9 Мая, покинули акваторию Невы. По информации газеты, вооруженная эскадра встала на рейд у острова Котлин, при этом на корвете «Стойкий» запустили комплекс противовоздушной обороны.

По данным автора статьи, причина подобных манипуляций кроется в том, что американский эсминец USS Carney приблизился к внутренним водам России на расстояние ракетного удара. В Минобороны данную информации не прокомментировали. При этом «Фонтанка», ссылаясь на информированные источники в неназванных СМИ, констатировала факт отмены морского парада 9 Мая.