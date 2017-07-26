Орешкин признал окончание влияния холодной погоды на цены в России

Влияние холодной погоды на цены в России исчерпано, инфляция входит в рамки прогноза в 3,8 процента по итогам 2017 года. Об этом в среду, 26 июля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«У нас инфляция чуть-чуть поднялась — до 4,4 процента, но это был временный эффект от более позднего урожая овощей в этом году из-за не очень теплой погоды в начале лета. Сейчас ситуация исправляется, и мы видим, что по инфляции будем двигаться к тому прогнозу, который у нас был — 3,8 процента», — приводит слова чиновника ТАСС.

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11 июля исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что россияне в июне увеличили повседневные расходы до максимального уровня за последние несколько лет из-за холодной погоды.

В начале июля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в июне (4,4 процента в годовом выражении) стали неприятным сюрпризом и шоком для регулятора.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.