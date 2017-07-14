Потери фермеров из-за холодной погоды оценили в 2,6 миллиарда рублей

Российские сельхозпроизводители из-за неурожая в этом году могут получить 1,8-2,6 миллиарда рублей убытков. Только 0,6-1 миллиарда рублей из них застрахованы и могут быть возмещены. Об этом в пятницу, 14 июля, пишут «Известия».

По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, выплаты страховщиков будут небольшими в связи с падением количества заключенных договоров на страхованию сельскохозяйственных рисков. «По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты», — сказал он.

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По данным ЦБ, в первом квартале 2017 года было заключено на 20 процентов меньше договоров страхования сельскохозяйственных рисков, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего 84 договора из более чем 20 тысяч были заключены с господдержкой, отмечает издание.

Программа господдержки фермеров, по которой государство субсидирует страховые платежи, действует с 2013 года. С начала нынешнего года субсидии выделяются напрямую регионам, которые самостоятельно определяют направления и объемы расходования средств.

11 июля исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что россияне в июне увеличили повседневные расходы до максимального уровня за последние несколько лет из-за холодной погоды.

Плохая погода в России может привести к снижению урожая и, соответственно, ускорению инфляции в третьем квартале 2017 года, отметили в Центробанке.