Минимальный набор продуктов в России подорожал на 15 процентов

Темпы роста стоимости минимального набора продуктов в России находятся на крайне высоком уровне, в первом полугодии 2017 года он подорожал на 14,7 процента. Об этом пишут аналитики РАНХиГС в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В июне минимальный набор стоил 4233 рубля, прирост по сравнению с маем составил 4,9 процента, с апрелем — 4,2 процента. «Рост уровня потребительских цен в основном обусловлен ростом цен на продовольственные товары, в первую очередь на плодоовощную продукцию (8,3 процента)», — пишут эксперты.

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В июне наблюдался рост стоимости белокочанной капусты — на 50 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. На 16-22,4 процента подорожали яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь, отмечается в исследовании. В то же время, подешевели огурцы — на 25,4 процента, помидоры — на 22,8 процента, чеснок — на 3,8 процента, сухофрукты — на 0,7 процента.

11 июля исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что россияне в июне увеличили повседневные расходы до максимального уровня за последние несколько лет из-за холодной погоды.

Минимальный набор продуктов подорожал с января по май на 9,4 процента — до 4036 рублей, подсчитали в Росстате. Самый быстрый рост цен пришелся на апрель-май, составив 4,2 процента.

Минимальный набор продуктов, стоимость которого рассчитывается Росстатом, включает разные виды мяса, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, крупы, вермишель, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар и соль — всего 33 наименования. При расчете служба использует средние цены на продукцию в регионе и объемы потребления товаров.