Россияне увеличили расходы на один поход в магазин до 517 рублей

Средний чек россиянина за одно посещение магазина в июне составил 517 рублей, что на один процент больше, чем в мае. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир».

«Чек не просто вырос, а даже превзошел величину официальной месячной инфляции в 0,6 процента», — отмечают эксперты. За год расходы россиян увеличились на 2,8 процента, что меньше накопленной инфляции за этот же период.

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В июне по сравнению с маем средний чек в Южном федеральном округе увеличился на 4,6 процента, Приволжском — на 2,8 процента, Центральном — на 1,2 процента и Уральском — на 0,9 процента.

В Санкт-Петербурге средний чек в июне уменьшился на 1,8 процента — до 703 рублей, при этом за год показатель расходов петербуржцев в магазинах увеличился на 5,6 процента. В Москве стоимость одного похода в магазин подросла на 0,7 процента — до 682 рублей. За год она увеличилась на 9,1 процента.

11 июля «Ромир» сообщил, что россияне в июне увеличили повседневные расходы до максимального уровня за последние несколько лет из-за холодной погоды.

Индекс «среднего чека» рассчитывается на основе данных о покупках 30 тысяч россиян в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.