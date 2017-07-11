Ослабление рубля подорвало веру россиян в рост экономики России

Индекс потребительской уверенности россиян, который увеличивался с конца 2015 года, во втором квартале 2017-го снизился до уровня второго полугодия 2016-го. Об этом сообщается в обзоре «Потребительский индекс Иванова», подготовленном экспертами Sberbank CIB. Исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Оценка россиян национального благосостояния снизилась, указывают эксперты. «Мы объясняем изменение индекса ослаблением рубля. В соответствии с этим доля респондентов, беспокоящихся по поводу экономического роста, увеличилась во втором квартале 2017 года до 35 процентов», — отмечается в обзоре.

Негативный вклад в динамику внесли все составляющие индекса. Уверенность в личном богатстве, традиционно — самый высокий показатель, хотя и осталась в положительной плоскости (ее поддержал рост зарплат и занятости), но снизилась с семи до двух процентов.

Основной причиной для беспокойства россияне считают коррупцию (59 процентов опрошенных). На втором месте — безработица (55 процентов), а на третьем — инфляция (47 процентов), отмечается в материалах Sberbank CIB.

Ранее 11 июня главный экономист ВЭБа Андрей Клепач заявил, что курс рубля к основным валютам сохранится примерно на текущем уровне, а цены на нефть могут несколько вырасти к концу года.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», повседневные расходы россиян в июне выросли до максимального уровня за последние несколько лет из-за холодной погоды.

