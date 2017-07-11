В ВЭБе предсказали стабильность рубля до конца года

Курс рубля к основным валютам сохранится примерно на текущем уровне, а цены на нефть могут несколько вырасти к концу года. Об этом заявил главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач, передает «Интерфакс».

По его словам, нефть подорожает примерно до 50 долларов за баррель. Он отметил, что риски снижения котировок остаются большими, так как США и Ливия намерены наращивать добычу. Однако промышленные запасы будут сокращаться, а мировая экономика — расти.

10 июля министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что его ведомство не ожидает резких скачков курса рубля в течение 2017 года.

В базовом варианте прогноза Минэкономразвития среднегодовой курс доллара в 2017 году составляет 64,2 рубля (68 рублей — на конец года), в 2018-м — 69,8 рубля (70,8 рубля на конец года), в 2019-м — 71,2 рубля (71,6 рубля), в 2020-м — 72,7 рубля (73,8 рубля).

Также в июле в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, а евро — 65.