Орешкин понадеялся прожить 2017 год без резких скачков курса рубля

Минэкономразвития в 2017 году не ожидает резких скачков курса рубля. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает Rambler News Service.

«Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния не стоит. То есть не будет скачка до 80 [рублей за доллар] и так далее», — приводит агентство слова министра.

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В базовом варианте прогноза Минэкономразвития среднегодовой курс доллара в 2017 году составляет 64,2 рубля (68 рублей — на конец года), в 2018 году — 69,8 рубля (70,8 рубля на конец года), в 2019-м — 71,2 рубля (71,6 рубля), в 2020-м — 72,7 рубля (73,8 рубля).

6 июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.

Двумя днями ранее Райффайзенбанк выпустил прогноз, согласно которому к концу третьего квартала курс доллара поднимется до 65 рублей. «Церих Кэпитал Менеджмент» также ожидает, что к осени американская валюта подорожает до 62-65 рублей.