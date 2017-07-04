Райффайзенбанк спрогнозировал подорожание доллара до 65 рублей

К концу третьего квартала курс доллара вырастет до 65 рублей. Об этом во вторник, 4 июля, пишет Rambler News Service со ссылкой на аналитический обзор Райффайзенбанка.

Эксперты называют ослабление рубля ожидаемым, пояснив, что оно обусловлено сокращением сальдо счета текущих операций в летние месяцы до нулевых или даже отрицательных значений по причине восстановления импорта и выплаты дивидендов.

По их мнению, сокращение сальдо приведет к падению избытка валютной ликвидности и ослаблению российской валюты. Кроме того, они находят нынешнюю рублевую цену на нефть сильно заниженной. Справедливое значение, согласно оценке Райффайзенбанка, составляет 3200 рублей за баррель против текущих трех тысяч рублей.

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Аналогичный прогноз сделал в тот же день управляющий активами «Церих Кэпитал Менеджмент» Александр Баулин. По его словам, предпосылок для укрепления российской валюты в ближайшее время нет, а курс доллара к осени вырастет до 62-65 рублей.

30 июня министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что его ведомство может пересмотреть прогноз по курсу рубля на конец 2017 года в августе. Он также отметил, что серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время не ожидается, а текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными».