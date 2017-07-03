Цена нефти Brent поднялась выше 49 долларов за баррель

Цены на нефть Brent выросли до 49 долларов за баррель впервые с 12 июня. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В 10:30 мск сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,66 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 49,08 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне 46,38 доллара за баррель. Курс доллара на Московской бирже снизился на 3 копейки, до 58,92 рубля, евро — на 54 копейки, до 67,11 рубля.

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Котировки нефти выросли на фоне новостей о сокращении количества буровых установок в США, на прошлой неделе их число уменьшилось впервые с января, отмечает Reuters. «Но общее число буровых в США остается высоким и составляет 756 штук, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — пишет агентство.

Ранее 3 июля «Коммерсантъ» сообщил о том, что зарубежные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 миллиарда долларов, это максимальный отток за последние три с половиной года. Вложения в активы России сокращаются уже четвертый месяц подряд.

В 2014-2016 годах Россия потратила 965 долларов в расчете на одного человека из золотовалютных резервов, чтобы справиться с рисками девальвации рубля, подсчитали аналитики «Финэкспертизы».