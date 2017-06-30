Орешкин допустил пересмотр прогноза по курсу рубля

Прогноз по курсу рубля на конец 2017 года будет скорректирован в августе. При этом, возможно, курс будет выше, чем ожидается в текущей версии прогноза, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС.

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«Если 1,14 (стоимость евро к доллару) — прим. «Ленты.ру») сохранится, если высокая нефть сохранится, то понятно, что соотношение изменится», — заявил он.

Цена на нефть в последние недели составляет около 45-47 долларов за баррель, что выше, чем в бюджетном прогнозе. Доллар также ослаб по отношению к евро.

29 июня Орешкин заявил, что серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время не ожидается, а текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными».

По словам министра, когда составлялся прогноз, в него закладывалась стоимость нефти в 40 долларов за баррель, а курс к концу текущего года должен был составить 68 рублей за доллар и 72 рубля — за евро.

22 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российской промышленности в ближайшие месяцы выгоден курс национальной валюты на уровне 58-62 рубля за доллар. «Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности», — подчеркнул он.